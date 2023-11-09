مجلس القبائل والعائلات المصرية يطلق حملة للتبرع بالدم تضامنا مع غزة

ينظم مجلس القبائل والعائلات المصرية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتبرع بالدم " تضامن شباب مصر مع غزة " داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

قوتنا في وحدتنا

وكانت هذه الحملة تحت شعار قوتنا في وحدتنا واستمرارًا لدعم مجلس القبائل والعائلات المصرية لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة جراء أحداث العنف الجاري من جيش الاحتلال على القطاع.

وأكد القائمين علي الحملة أنه يتم تنفيذ الحملة يوم الجمعة القادم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ بكافة محافظات الجمهورية بالتنسيق الكامل مع مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب التالي الإعلان عنها قطرة دم تساوي حياة.