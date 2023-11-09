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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شماريخ وعادل مش عادل .. أفلام جديدة تستقبلها دور العرض السينمائية

صدى البلد

تستعد السينما  خلال الفترة المقبلة, لاستقبال عدد كبير من الأفلام في دور العرض, حيث تستعد السينما لعرض عدد كبير من الأفلام فى عام 2024، بينما تختتم العام الجارى قائمتها الكبيرة من الأفلام التى ستعرض فيها خلال الربع الأخير من 2023، نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية..

فيلم فرقة الموت 

يواصل صناع فيلم “فرقة الموت” تصوير الفيلم استعداد للعرض في صيف 2024، ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم.

انضم الفنان آسر ياسين إلى أبطال فيلم "فرقة الموت" مع الفنان أحمد عز، ومن المقرر أن يجسد خلال الأحداث شخصية الخط الذي يدور حوله أحداث العمل كما انضمت الفنانة منة شلبي لفريق عمل فيلم فرقة الموت .

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاء ومن تأليف  صلاح الچهيني ، ويعد استكمالا للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عددا من الأفلام أبرزها الجريمة للمخرج شريف عرفة وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء.

فيلم السيستم 

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، بدء تصوير فيلمه الجديد، الذي يقوم ببطولته، ويحمل اسم "السيستم"، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من التحضيرات للعمل، وعلق عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى".

فيلم «السيستم» من بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش، من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

فيلم أبو نسب 

أعلن الفنان محمد عادل إمام، عن موعد طرح فيلمه الجديد "أبو نسب" عبر صفحته الشخصية بانستجرام .

ونشر إمام  صورة من كواليس العمل وعلق عليها قائلأ: “انتوا بجد خليتوا يوم عيد ميلادي مميز جداً من كتر البوستات و المعايدات و الرسايل اللي بتجيلي .. شكراً على كل الحب ده، و بالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم “أبو نسب” “الدكتور علي” من أكتر الشخصيات اللي حبتها وأنا بعملها .. استنوا فيلم جامد إن شاء الله .. ديسمبر ٢٠٢٣ في جميع أنحاء العالم”.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاًكبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

فيلم عادل مش عادل

إنتهى صناع فيلم “عادل مش عادل " من تصوير المشاهد الأخيرة للفيلم استعدداد للعرض قريبا.

وعلق أحمد الفيشاوي عبر صفحته الرسمية علي موقع إنستجرام قائلا : عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل، تم بحمد الله آخر يوم تصوير الفيلم، وقريبًا بالسينمات في مصر والوطن العربي.

فيلم "عادل مش عادل"، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزواي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسرى.

ويدور الفيلم فى إطار كوميدى حيث يتعرض الفيشاوى للعديد من المشاكل ، ويلعب ضمن الاحداث شخصية محام . 

شماريخ 

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "شماريخ" عن البوستر الرسمي، الذي يتصدره الفنانين آسر ياسين وأمينة خليل، ومن المقرر طرح الفيلم دور العرض 13 ديسمبر المقبل.

وأعلن المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير فيلم شماريخ، لـ الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب عمرو سلامة، عبر فيسبوك: «وأخيرا فركش (انتهاء تصوير) فيلم شماريخ.. بعد الكثير من المفاجآت، السار منها والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي».

ويضم فيلم "شماريخ "عددًا من الأبطال ونجوم الفن أبرزهم الفنانة "آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وأدهم الشرقاوي، وسالي حماد، ومحمد ثروت، والفنان الراحل مصطفى درويش"، والعديد من ضيوف الشرف، وكان من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل، "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن.

فيلم فرقة الموت فيلم السيستم فيلم أبو نسب شماريخ

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