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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«الدكتور على».. محمد عادل إمام يكشف تفاصيل فيلمه الجديد بمناسبة عيد ميلاده

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فاجأ الفنان محمد عادل إمام، جمهوره بطرح تفاصيل فيلمه الجديد "أبو نسب" عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بمناسبة عيد ميلاده.


ونشر إمام  صورة من كواليس العمل وعلق عليها قائلأ: “انتوا بجد خليتوا يوم عيد ميلادي مميز جداً من كتر البوستات و المعايدات و الرسايل اللي بتجيلي .. شكراً على كل الحب ده، و بالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم “أبو نسب” “الدكتور علي” من أكتر الشخصيات اللي حبتها وأنا بعملها .. استنوا فيلم جامد إن شاء الله .. ديسمبر ٢٠٢٣ في جميع أنحاء العالم”.

 

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاًكبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

 

اللعب مع العيال 

روّج الفنان محمد عادل إمام لفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "اللعب مع العيال" وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

ونشر صورة له من أحداث الفيلم وعلق عليها قائلًا: "توكلنا على الله  فيلم كبير مع أكبر المخرجين !! "اللعب مع العيال" مفاجأة ٢٠٢٤ إن شاء الله "محمد إمام".

محمد عادل امام أبو نسب الفنان محمد عادل إمام الدكتور علي

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