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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استدعاء مرتضى منصور للمحكمة بشأن سب موظفه بالمركزي للمحاسبات

صدى البلد

أجلت المحكمة الاقتصادية،  محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بالدعوى رقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية المحالة من مكتب النائب العام نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بسب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات" بسبب أداء وظيفتها ومن المقرر حضور مرتضي منصور لجلسة 6 فبراير المقبل لتقديم المستندات.


وكشف قرار الإحالة بأنه في غضون شهري فبراير وأبريل لعام ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة قذف مرتضي منصور علنا المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد "مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات" بسبب أداء وظيفتها بأن وجه اليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات.

 

مرتضى منصور


كما سب علنا المجني عليها سالفة الذكر بأن وجه اليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإسائة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات.

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