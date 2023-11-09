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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التوقف عن العمل..

الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة في مستشفي الإندونيسي

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية


ذكر  المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدوة بدء العد التنازلي لوقف الخدمة بالمستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى خلال 24 ساعة.


وأكد  المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة ان الأونروا أدارت ظهرها لسكان القطاع عموماً وتركت الأطفال فيه دون تطعيم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق  اعلنت ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة الى 10812 شهيداً منهم 4412 طفلاً.

وذكرت الوزارة الفلسطينية أن أعداد الإصابات كذلك ارتفع الي  26905 جراء  ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع والثلاثين على قطاع غزة المحاصر.

كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية توقف مستشفيي العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال في غزة جراء نفاد الوقود بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخاله.

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