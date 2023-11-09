عقب طوفان الأقصى| السعودية تعلق على التطبيع مع إسر.ائيل.. وهل تستخدم النفط كسلاح لوقف الحرب؟

تُعتبر قضية فلسطين واحدة من أبرز القضايا الدولية التي تشغل بال الكثيرين حول العالم.

ويبحث الكثيرون عن سبل احل هذه القضية المعقدة، ومن بين اللاعبين الرئيسيين في هذا السياق تأتي المملكة العربية السعودية، التي تلعب دورًا هامًا في سعيها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على جهود المملكة العربية السعودية في الترويج للسلام وتحقيق الاستقرار في فلسطين.

تصريحات وزير الاستثمار السعودي

وقال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، في تصريحات لوكالة بلومبرج، إن المملكة لا تعتزم استخدام النفط كسلاح للضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وهذا يعكس التزام المملكة بالبحث عن حلول سلمية للقضية الفلسطينية.