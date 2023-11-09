4 ساعات.. الولايات المتحدة تعلن تفاصيل الهدنة في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، اليوم الخميس، عن تطبيق الاحتلال الإسرائيلي، هدنة لمدة 4 ساعات في مناطق شمال غزة.

وأضاف كيربي أن الاحتلال الإسرائيلي، أبلغ واشنطن أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في هذه المناطق طوال فترة الهدنة وأن هذه العملية ستبدأ اليوم، وفقا لما أورده موقع “آي 24” العبري.

يذكر أن الدوحة استضافت اليوم الخميس، محادثات ثلاثية، بين رئيسي المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ومسئولين قطريين في العاصمة الدوحة، لمناقشة إطلاق سراح الأسرى لدى حماس مقابل هدنة إنسانية ودخول المساعدات إلى غزة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد بارنيا ومسؤولين قطريين، ناقش خطة مقترحة للإفراج عما بين 10 إلى 20 أسير مدني مقابل وقف القتال لمدة 3 أيام، ودخول المزيد من المساعدات وتمكين حماس من جمع وتسليم قائمة بأسماء المحتجزين داخل غزة.