طارق أبو العينين في الزمالك لتهنئة مجلس لبيب بالفوز بانتخابات النادي

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الخميس، كل من طارق أبو العنين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب ، ومعتز البطاوي المدير الرياضي لتقديم التهنئة لمجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة للنادي.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع إدارة نادي الزمالك الحالية بمسئولي نادي سيراميكا كليوباترا وجميع الهيئات والأندية الرياضية.

وأعرب مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا عن أمنياتهم بالتوفيق والنجاح لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد في مهمته خلال الفترة المقبلة.