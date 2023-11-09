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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق أبو العينين في الزمالك لتهنئة مجلس لبيب بالفوز بانتخابات النادي

طارق أبو العينين
طارق أبو العينين في الزمالك لتهنئة مجلس لبيب بالفوز بانتخابا

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك  برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الخميس، كل من طارق أبو العنين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب ، ومعتز البطاوي المدير الرياضي لتقديم التهنئة لمجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة للنادي.

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طارق أبو العينين يدعم سيراميكا كليوباترا استعدادا للقاء فاركو

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بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. رقم مميز جديد لـ مجدي أفشة مع الأهلي

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع إدارة نادي الزمالك الحالية بمسئولي نادي سيراميكا كليوباترا وجميع الهيئات والأندية الرياضية.

وأعرب مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا عن أمنياتهم بالتوفيق والنجاح لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد في مهمته خلال الفترة المقبلة.

طارق أبو العنين نادى سيراميكا كليوباترا نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباتر سيراميكا كليوباترا نادي الزمالك

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