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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يذاع عبر 6 قنوات.. أصالة وأنغام ونانسي والرباعي يحيون حفل روائع بليغ حمدي

حفل روائع بليغ حمدي
حفل روائع بليغ حمدي

أعلنت إدارة الهيئة العامة للترفيه عن القنوات الناقلة لحفل روائع بليغ حمدي المفترض إقامتها مساء اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض.

الحفل الذي يحييه كل من أصالة وأنغام ونانسي عجرم وصابر الرباعي وماجد المهندس وطلال سلامة، سوف يتم إذاعته عبر 6 قنوات وهم sbc السعودية و mbc و mbc مصر وlbc  وone وبانوراما.

 

كما يتم إذاعة الحفل عبر ثلاث منصات مختلفة وهم منصة شاهد وstc و wbk.

وصول نجوم حفل روائع بليغ حمدي 

 

ونشر الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقاطع فيديو ترصد وصول نجوم "روائع بليغ حمدي" إلى الرياض استعدادا لحفل الخميس ، ومن أبرزهم الفنان صابر الرباعي ، وأنغام ونانسي عجرم، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

وقد أعلنت شركة "بنش مارك"عن إقامة الحفل والتى سيجمع أبرز نجوم الطرب ، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

و يضم الحفل كلا من أصالة نصري، نانسي عجرم، صابر الرباعي  وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.

 

ة الهيئة العامة للترفيه حفل روائع بليغ حمدي فعاليات موسم الرياض أصالة

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