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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روائع بليغ حمدي.. حفل ضخم يضم نجوم الغناء بالوطن العربي في السعودية

صدى البلد

كشفت احدي الشركات عن إقامة حفل طرب جديد يضم كوكبة من كبار نجوم الطرب، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يقام حفل روائع بليغ حمدي يوم الخميس الموافق  9 نوفمبر المقبل، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ويشارك في إحيائه مطربة وحيدة من مصر وهى  أنغام.

 

و يضم الحفل كل من السورية أصالة نصري، اللبنانية نانسي عجرم، التونسي صابر الرباعي  وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.

 

فعاليات موسم الرياض 2023
في سياق آخر، روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض.

 

ونشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجي للفعاليات عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

روائع بليغ حمدي

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