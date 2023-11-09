عميد طب القاهرة: أصبح من السهل علاج المواطنين من الجلطات والسكتات الدماغية

أنطلقت فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة وبمشاركة جميع أقسام أمراض المخ والاعصاب بالجامعات المصرية المختلفة لدراسة ومناقشة كل ما هو جديد فى علاج السكتة الدماغية واحدث التقنيات واخر ما وصل إلية العلم فى علاج السكتة الدماغية من إذابة الجلطات الدماغية والتداخل بالقسطرة العلاجية.

من جانبه،أكد الدكتور حسام صلاح، أستاذ الأعصاب، عميد كلية طب القاهرة، على توافر جميع أنواع العلاجات الخاصة بأمراض السكتة الدماغية في عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، بعدما كان يتوافر في مستشفى قصر العيني فقط وأصبح من السهل علاج المواطنين المصريين مع توفير الحقن اللازمة لعلاج الجلطات والسكتات الدماغية.

كما أوضح الدكتور حسام صلاح، أن مرض الجلطات المخية من أهم الأمراض التي تصيب المجتمع وتعتبر السبب الثالث للوفاة، وأهم محاور علاج السكتة الدماغية القسطرة العلاجية والأفضل الوقاية من الإصابة وتتمثل روشتة الوقاية فى ضرورة الحفاظ على انضباط الضغط والسكر والأنظمة الغذائية الصحية وممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين والاكتشاف المبكر لأى من أمراض القلب.

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