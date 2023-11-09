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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظهر في الصعيد.. أهم المعلومات عن حمى الضنك

حمى الضنك
حمى الضنك

ظهرت بعض حالات الإصابة بمرض حمى ضنك في محافظة قنا خلال الأيام الماضية.. فما هو هذا المرض؟

ونعرض فيما يلي أهم المعلومات عن حمى ضنك وفقا لما جاء في موقع منظمة الصحة العالمية..

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حمى الضنك هي عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك (DENV)، وتنتقل إلى البشر عن طريق لدغة البعوض المصاب.

يتعرض حوالي نصف سكان العالم الآن لخطر الإصابة بمرض حمى الضنك، حيث تحدث ما يقدر بنحو 100-400 مليون إصابة كل عام.
وتوجد حمى الضنك في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم، ومعظمها في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

في حين أن العديد من حالات عدوى DENV لا تظهر عليها أعراض أو تؤدي إلى مرض خفيف فقط، إلا أن فيروس DENV يمكن أن يسبب أحيانًا حالات أكثر خطورة، وحتى الوفاة.

تعتمد الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها على مكافحة ناقلات الأمراض.

لا يوجد علاج محدد لمرض حمى الضنك الوخيمة، كما أن الاكتشاف المبكر والحصول على الرعاية الطبية المناسبة يقلل بشكل كبير من معدلات الوفيات الناجمة عن حمى الضنك الوخيمة ولكن يتم علاج الأعراض.

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