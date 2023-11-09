وزيرة التخطيط: توجيه 420 مليار جنيه للتكيف مع آثار التغيرات المناخية

أكد هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنننا نحتفي بالجهود المذبولة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقت في أغسطس 2022 وحظت برعاية رئيس الجمهورية .

وقالت هالة السعيد في كلمتها في المؤتمر الوطني الثاني لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالعاصمة الإدارية:" إقبال غير مسبوق من رواد الأعمال التي تقدم حلول للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول للاقتصاد الأخضر".

وأضافت هالة السعيد:" مصر حريصة على توفير حلول صديقة للبيئة والتقليل من حدة التغيرات المناخية".

وتابعت هالة السعيد:" المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في إطار توجه لإدماج الابعاد البيئية لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية التنمة المستدامة التي تمثل إطار كافة المبادرات والمشروعات الوطنية".

واكملت هالة السعيد:" تسعى الدولة للتحول إلى مشروعات تنموية خضراء وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من 40 % إلى 50% من إجمال الاستثمارات العامة بحلول عام 2024 – 2025 ".

ولفتت هالة السعيد:" تعمل الدولة على الربط بين استراتيجيتها من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية وتوجيه 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيف من آثار التغيرات المناخية في الخطة الاستثمارية لعام 2023 - 2024".