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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصطفى مدبولي يحضر إعلان نتائج الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

لقاء اليوم
لقاء اليوم

حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل المؤتمر الوطنى الثانى، الخاص بإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

 

وذلك بمشاركة وزراء التخطيط والشباب والرياضة والتنمية المحلية ووزير التربية والتعليم ووزير الزراعة والكهرباء ، والدكتور محمود محي الديني رائد المناخ.


كما حضر عدد من المحافظين إبرازهم محافظ القاهرة والجيزة والشرقية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر والغربية.


وينشر موقع “صدى البلد” المشروعات والأسماء الفائزة:
جاء في المركز الثالث في المشروعات الكبيرة المهندس أحمد نصر عن مشروع صرف صحي سيوة المتكامل بمحافظة مطروح .

وحاء في المركز الثاني المهندس ياسر صلاح عن مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور ، محافظة الجيزة .

بينما فاز بالمركز الأول الدكتور كامل عبد الله عن مشروع الزراعة المناخية الذكية ، بمحافظة المنيا .

وعن المشروعات المتوسطة فاز بالمركز الثالث،  الدكتور ميشيل نبيل عن مشروع جرين وود محافظة المنيا .

بينما فاز بالمركز الاول الدكتورة سحر محمد عن مشروع استخدامات تقنية طبيعية ومبتكرة لمعالجة المياه الجوفية الملوثة بالحديد لتحقيق التنمية التنمية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد .

فيما فاز في المركز الثاني علاء الدين محمد محطة المعالجة المركزية الشركة المصرية للخدمات البيئية والبترولية، محافظة الإسماعيلية.

فيما فاز بجوائز فئة المشروعات المحلية الصغيرة في المركز الثالث المهندس احمد شوقي عن مشروع اكسيرجي للتدفئة النظيفة لمزارع الدواجن محافظة الإسماعيلية.

بينما فاز بالمركز الثاني المهندس محمد شريف عن مشروع مخيم لسلطة محافظة جنوب سيناء .

فيما فاز المركز الاول الدكتورة نرمين عبد الجليل عن مشروع منازل ريفية خضراء مدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد .

وفاز في فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة حيث فاز بالمركز الثالث رامي انور عن مشروع جديد محافظة القاهرة .

وجاء في المركز الثاني محمد فاروق عن مشروع المنظومة الذكية لادارة شبكات مياه الشرب .

وجاء في المركز الاول سالم نبيل عن مشروع مكافحة الافات الزراعية نتيجة التغيرات المناخية باستخدام الروبوت ، محافظة الدقهلية .

وعن فئات المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة فاز بالمركز الأول محافظة بورسعيد عن مشروع ادارة تدوير البلاستيك .

وجاء في المركز الثاني محافظة الجيزة ، بينما فاز بالمركز الاول مسرعات المشروعات الخضراء الذكية محافظة أسوان.  

وعن فئات المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح فاز بالمركز الثالث محمد سعد عن مشروع انتاج السماد العضوي من المخلفات الصلبة، محافظة السويس .

وجاء في المركز الثاني حسين جبر عن مشروع أراضي الخير  لتنمية وتطوير صناعة النسيج، محافظة المنيا .

بينما فاز بالمركز الاول الدكتورة شيرين علي عن مشروع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة .

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