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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يسجل ثاني أهدافه مع الخليج في مرمي الطائي

صدى البلد

سجل مهاجم الأهلي السابق، محمد شريف هدفا ثانيا مع فريقه الخليج في مرمي فريق الطائي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي. 

 

وجاء هدف شريف بعد تمريرة مميزة من فابيو مارتينيز في الدقيقة 73، وتمكن شريف من اجتياز حارس المرمي وسدد الكرة أرضيه في فريق الطائي.

 

وفي الدقيقة 65، سجل شريف هدفا مطابقا ولكن تم إلغائه بداعي التسلل، وخلال الشوط الأول أضاع شريف فرصة خطيرة ارتطمت بالعارضة.

ويعد هذا ثاني أهداف  محمد شريف مع نادي الخليج في الدوري السعودي، بعد هدفه في مرمى الشباب خلال الجولة الخامسة، بالإضافة إلى صناعته هدفًا ضد الاتفاق في الأسبوع الثالث.

وفاز فريق الخليج علي نظيره الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين. 

أهداف محمد شريف الدوري السعودي فريق الطائي مهاجم الاهلي السابق مهاجم الاهلى محمد شريف

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