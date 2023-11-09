محمد شريف يقود هجوم فريق الخليج أمام الطائي اليوم

يلتقي فريق الخليج، الذي يشارك في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد شريف، مع فريق الطائي في مباراة حاسمة اليوم الخميس على ملعب ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن جولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

يحتل فريق الخليج المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، محققًا فوزين، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى 6 هزائم.

بينما يحتل فريق الطائي المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من 12 مباراة، حقق 3 انتصارات، وتعادل في 2 مباريات، وخسر 7 مباريات.

تشكيلة الخليج المتوقعة أمام الطائي:

حراسة المرمى: مروان الحيدري

خط الدفاع: محمد خبراني - بيدرو ريبوشو - ليساندرو لوبيز - سعيد آل حمسل

خط الوسط: وو يونج جانج - خالد ناري – منصور حمزي

خط الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينز - إيفو رودريجيز

موعد مباراة الخليج والطائي في الدوري السعودي:

من المقرر أن تقام مباراة الخليج والطائي في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس 9 نوفمبر، على ملعب ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ومن المتوقع أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والطائي في الدوري السعودي:

سيتم بث مباراة الخليج والطائي مباشرة على قناة SSC Extra HD1، وسيقوم المعلق الرياضي جعفر الصليح بتعليق اللقاء.