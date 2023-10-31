مفاجأة.. تحرك عاجل من الأهلي لعودة محمد شريف بعد اهتمام الزمالك بضمه

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي بدأ يفكر في استعادة خدمات مهاجمه السابق محمد شريف، عقب أنباء اهتمام فريقي الزمالك وبيراميدز بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، خاصة حال رحيله عن صفوف نادي الخليج السعودي.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم: الأهلي يدرس عودة محمد شريف لصفوفه؛ حال عدم استكماله لمشواره مع ناديه الحالي الخليج السعودي.

وأضاف: رغبة الأهلي تأتي مع كثرة الأخبار المتعلقة باهتمام فريقي بيراميدز والزمالك بضمه، ولكنني أشك في ارتباط بيراميدز بالتعاقد معه، لكن في المقابل لا يوجد لدي شك في رغبة الزمالك بالتعاقد مع مهاجم الأهلي السابق.

وأتم تصريحاته: الزمالك لديه نقص في مركز المهاجم الصريح، ناصر منسي لم يحصل على فرصة جيدة، وأوسوريو غير مقتنع بسيف الدين الجزيري، ولكن إذا كانت هناك فرصة لرحيل محمد شريف عن نادي الخليج، يجب على النادي الأهلي أن يبادر بعودة نجمه وهدافه السابق محمد شريف لصفوفه.