شوبير يكشف القصة الكاملة بشأن أزمة إمام عاشور مع كولر في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن القصة الكاملة، في أزمة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مدربه مارسيل كولر، خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه ملعب أون تايم : هناك روايتان، إن إمام عاشور كان مصابًا، والرواية الثانية إن إمام عاشور (قالب وشه)؛ بسبب عدم المشاركة أمام سيمبا التنزاني، لهذا تم استبعاده من قائمة الفريق من رحلة جنوب إفريقيا.

وأضاف شوبير: من هنا كان قرار كولر إن إمام عاشور ما يسافرش، وطبعا في الأهلي، قالوا إن فيه تقرير طبي، وأنا همشي ورا التقرير الطبي وهقول إنه مصاب".

وتابع شوبير: الجهاز الطبي والمُعاون، يحاولون حل أزمة إمام عاشور مع كولر، بالتأكيد على المدرب أن اللاعب كان مُصابًا، ولهذا لم يكن يتدرب بصورة قوية، وأنه غير صحيح، بأن اللاعب كان غاضبًا.

واختتم شوبير: عموما أتمنى الموضوع ده ينتهي، وإمام لاعب تمتع بحب الجمهور، بعد ما كان الجمهور زعلان منه، فمش من السهولة تستبعد لاعب زي ده، وما ينفعش برضه لاعب زي ده يخرج من الإطار العام للنادي الأهلي ونظامه، دي قصة إمام عاشور؛ عشان تبقى واضحة للجميع.