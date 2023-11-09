وزير الدفاع الإسرائيلي: كل الطرق تؤدي إلى طهران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينجح في التصدي لجميع الهجمات ضد إسرائيل، لافتا إلي أن كل الطرق تؤدي إلى طهران.

وأضاف جالانت، في تصريحات صحفية، “ملتزم بشكل شخصي بإعادة كافة الرهائن إلى إسرائيل”.

وتابع: “سنصل إلى كل فلسطيني متورط في هجوم 7 أكتوبر حتى لو استغرق الأمر سنوات”، مشيرا إلي أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم تقنيات حديثة في تعامله مع أنفاق حماس في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جالانت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسير بكل قوته حتى يقضي على حماس.

وأضاف جالانت، خلال زيارة الفرقة الاحتياط 252، التي تقاتل في شمال قطاع غزة: “نحن لا نتوقف، نحن نسير بكل قوتنا حتى نقضي على حماس.. نضرب القيادة بأكملها، مستودعات الأسلحة، وسائل الإعلام والأنفاق، المخابئ والمقرات.. تدمير كل شيء”.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: “إذا لم نقضي على حماس في غزة، فسنحصل على عشرة تنظيمات جديدة يأتون من أماكن أخرى”.

وعن الجبهة الشمالية، قال جالانت: "مصممون على حماية حدودنا وإذا ارتكب نصر الله خطأ فسيتحمل حزب الله ولبنان نتائجه”.