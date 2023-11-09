بيان عاجل من حركة حماس بشأن العدوان على جنين

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس فوزي برهوم أن العدوان الذي تتعرض له جنين ومخيمها بالتزامن مع الإرهاب النازي على غزة، هو استمرار للحرب المتواصلة على شعبنا في كل مكان في فلسطين.

وذكر برهوم في بيان له بحسب - وكالة شهاب الفلسطينية - إن هذا العدوان المتواصل محاولة بائسة لتحقيق واستعادة الردع المفقود الذي بددته ضربات المقاومة النوعية وحطمت كل معادلات العدو.

واختتمت الحركة بيانها : ستبقى المقاومة الباسلة وفي مقدمتها كتائب القسام الدرع الحامي لشعبنا، وستستمر وتتصاعد وتطور من أدواتها في كل ساحات الوطن رغم كل أشكال العدوان حتى انتزع كامل حقوق شعبنا ودحر الاحتلال الإرهابي المجرم.