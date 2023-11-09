الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء في جنين ومخيمها إلى 18

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في جنين ومخيمها إلى 18 شهيدا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 15 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم.

بدورها، دعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى النفير العام وحمل السلاح والاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار على مخيم جنين.

وقالت حركة حماس في بيان لها "ندعو كل من يستطيع حمل السلاح إلى النفير لفك الحصار عن مخيم جنين والاشتباك مع جيش الاحتلال الفاشي، وتصعيد المقاومة معه بكل الأشكال والأدوات المتاحة".

وأضافت حماس: "الاحتلال الذي يتجرع الهزيمة في غزة، سيتجرعها أيضاً في جنين القسام، ولن يفلح في كسر إرادة شعبنا من غزة إلى الضفة الغربية، فالمقاومة روح تسري فينا وفي شعبنا المرابط وسنبقى نلاحق المحتلين حتى النصر والتحرير".