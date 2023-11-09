خناقة جيران خلصت بـ جريمة في أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

بالإنتقال وسؤال نجل المجنى عليه إتهم (مزارع ونجله) بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك لخلافات الجيرة بينهما .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان والسلاحين المستخدمين (2 بندقية آلية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.