بقيمة 5 ملايين يورو.. سرقة 30 ألف زجاجة خمر من أكبر مصانع النبيذ في إيطاليا

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية، بأن لصوصاً سرقوا 30 ألف زجاجة خمر تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 5 ملايين يورو من مصنع نبيذ إيطالي مرموق.

وفقا لشبكة بي بي سي، اليوم، قالت شركة ماركيزي أنتينوري، إحدى أكبر مصانع النبيذ المملوكة للعائلات في إيطاليا، إن السرقة التي وقعت في منشأة التخزين التابعة لها في توسكانا حدثت يوم السبت بينما كانت الشركة تستعد لشحن شحنة إلى العملاء في الخارج.

تفاصيل السرقة

ويُعتقد أن سبعة رجال ملثمين على الأقل قاموا بتعطيل أجهزة الإنذار وتعطيل الكاميرات، واستخدموا رافعات شوكية تابعة للشركة لتحميل شاحنتين كبيرتين من نبيذ توسكان الأحمر الثمين من تينيانيلو وسولايا وغوادو آل تاسو.

وصرح رينزو كوتاريلا، الرئيس التنفيذي، لصحيفة كورييري ديلا سيرا بأن هذه أكبر عملية سرقة من نوعها في إيطاليا، مضيفا أنه "من المؤكد أن سرقة بهذا الحجم والقيمة لم تحدث قط في إيطاليا".

وأعرب كوتاريلا عن أمله في أن تتمكن السلطات من تتبع النبيذ المسروق، قائلا “لا يمكن لشاحنتين محملتين بالبضائع أن تختفيا هكذا فجأة. طرق توسكانا مليئة بالكاميرات؛ ربما مع قليل من الحظ سنتمكن من استعادة بعض الزجاجات المسروقة منا على الأقل.”

وقال لصحيفة فايننشال تايمز: "هذه الخمور لها قيمة كبيرة، ولا أعرف كيف يمكنهم بيع كل هذه الخمور حول العالم دون أن يراهم أحد".