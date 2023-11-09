الصليب الأحمر الدولي يوقف مرافقة المرضي في غزة بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي

ذكرت وكالة رويترز أن الصليب الأحمر الدولي أوقف مؤقتا مرافقته للمرضى بعد أن تعرضت قافلته من الشاحنات لإطلاق نار في غزة.

وصف وليام شومبورج رئيس مكتب المنظمة في غزة الحادث بأنه "مثير للقلق العميق" في تصريحات أدلى بها لرويترز.

قال شومبورج: "تم استهداف اللجنة الدولية للصليب الأحمر أول من أمس، وهذا أمر غير مقبول".

أكد شومبورج لرويترز أن المنظمة أوقفت مرافقة المرضى مؤقتا يوم الأربعاء، لكنها استأنفت منذ ذلك الحين جلب المرضى إلى المعبر الحدودي مع مصر.

وردا على سؤال عما إذا كانت اللجنة الدولية قد تكبدت أي خسائر بشرية وسط القتال في غزة، قال شومبرج لرويترز إن زميلا باللجنة الدولية مفقود منذ أسابيع، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.