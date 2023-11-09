مستشار بأكاديمية ناصر: وصول الغواصات والطائرات الأمريكية للمنطقة استعراض قوة

أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن وصول الغواصات والطائرات الأمريكية للمنطقة مجرد استعراض للقوة، ولن تستخدم.

وقال محمد الغباري، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن إسرائيل تتعمد إطالة مدة الحرب، في محاولة لاستغلال عملية نقصان المؤن والذخائر المتواجدة مع حماس.

الداخل الإسرائيلي

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن نتنياهو لن يوافق على وقف إطلاق النار إلا حال تحقيق أهداف يمكن أن يقنع بها الداخل الإسرائيلي.