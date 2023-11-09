مستشار بأكاديمية ناصر: هدف إسرائيل إقامة الدولة اليهودية على حساب الفلسطينيين

أكد اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن هدف اسرائيل يمثل في إقامة الدولة اليهودية على حساب الفلسطينيين، مشيرا إلى أن اليهود يعتقدون انهم شعب الله المختار.



وقال محمد الغباري، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن إسرائيل تستطيع القضاء على البنية التحتية فقط، مؤكدا أنه لا تستطيع القضاء على حماس.

العملية العسكرية

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن القوات الأمريكية جاءت لتستعرض قوتها فقط، ولن يتم استخدام القوات للدخول في العملية العسكرية في غزة.