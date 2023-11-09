لم تتكبد خسائر بشرية.. حصيلة الهجمات ضد القوات الأمريكية اليوم في العراق

قالت مصادر أمنية إن القوات الأمريكية استُهدفت بثلاثة هجمات في العراق يوم الخميس لكنها لم تتكبد خسائر بشرية في سلسلة الهجمات الأكثر انتشارًا جغرافيًا على الأصول الأمريكية في يوم واحد منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس.

لم يرد المتحدثون باسم السفارة الأمريكية في بغداد والقوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة المتمركزة في العراق على الفور على طلبات التعليق من الجارديان.

قال مصدران أمنيان إن عبوة ناسفة استهدفت دورية مشتركة للقوات الأمريكية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي قرب مدينة الموصل الشمالية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة دون وقوع إصابات.

كما استهدفت طائرات مسيرة مسلحة قاعدة الحرير الجوية في أربيل وقاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد، اللتين تستضيفان قوات أمريكية ودولية. وقالت مصادر أمنية إن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرتين دون وقوع إصابات.

وقال بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، والذي يختلف عن الجهاز الاتحادي العراقي، إن الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار على قاعدة الحرير الجوية تسببت في نشوب حريق في أحد مستودعات الوقود التابعة له. وأضافت أنه تم إخلاء القاعدة من القوات التي تقودها الولايات المتحدة في 20 أكتوبر.

تعرضت القوات التي تقودها الولايات المتحدة للهجوم 40 مرة على الأقل في العراق وسوريا منذ أوائل أكتوبر بسبب الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة ردًا على هجوم مسلحي حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن 45 جنديًا أمريكيًا أصيبوا.

وتلقي واشنطن باللوم في الهجمات على جماعات تدعمها إيران وتقول إن طهران هي المسؤولة في نهاية المطاف، وهو ما تنفيه طهران، قائلة إن الجماعات المشاركة في الهجمات تفعل ذلك من تلقاء نفسها.

وقد صرحت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق علناً أن الأصول الأمريكية ستستمر في الاستهداف طالما أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في حربها على غزة.

تأتي الهجمات الأخيرة بعد أن قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الجيش الأمريكي ضرب أهدافا في سوريا لتدمير الأسلحة وردع الجماعات الانفصالية المدعومة من إيران من استهداف أفراد أمريكيين في المنطقة.

نفذت الولايات المتحدة من حين لآخر ضربات انتقامية ضد القوات المدعومة من إيران في المنطقة بعد أن هاجمت القوات الأمريكية، بما في ذلك ضربة في 26 أكتوبر.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن ضربات الأربعاء نفذتها طائرتان مقاتلتان من طراز إف-15 وكانت ردا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية.

وقال أوستن إن الهجمات يجب أن تتوقف. وقال: إذا استمرت هجمات وكلاء إيران ضد القوات الأمريكية، فلن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربة يوم الأربعاء أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص ينتمون إلى جماعات مدعومة من إيران في سوريا، وهو عدد لا يمكن تأكيده بشكل مستقل.

ذكرت رويترز أن الجيش الأمريكي يتخذ إجراءات جديدة لحماية قواته في الشرق الأوسط خلال تزايد الهجمات التي تشنها جماعات يشتبه أنها مدعومة من إيران، ويترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إجلاء عائلات العسكريين إذا لزم الأمر.

وقال المسؤولون إن الإجراءات تشمل زيادة الدوريات وتقييد الوصول إلى مرافق القاعدة وتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية، بما في ذلك من خلال الطائرات بدون طيار وعمليات المراقبة الأخرى.