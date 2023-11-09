مسئول طبي نرويجي في غزة: الحديث عن هدنة لـ4 ساعات إهانة للإنسانية

أكد الدكتور مادس جيلبرت مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، أن ما تتعرض له غزة من قصف إسرائيلي، إهانة للإنسانية ولا يوفر احتياجات الشعب الفلسطيني، ولذا لا بد من إيقاف إطلاق النار بصفة مستدامة وحماية المدنيين والمستشفيات.



وأضاف خلال مداخلة عبر الزوم، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة "on"، أن الحديث عن هدنة لـ 4 ساعات، غير كافي، فموقف المستشفيات في غزة في كارثة حقيقية، حيث انقطعت المياه والوقود والطعام والخدمات الطبية، وتعرضت المستشفيات للقصف، ومؤخرًا المستشفى الإندونيسي وكذلك مستشفى النصر، بجانب مستشفيات أخرى.

وأوضح مادس جيلبرت مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، أن المرضى يعانون وكذلك الأطقم الطبية، التي لا تتلقى مياه نظيفه، وبالتالي هدنة لـ 4 ساعات إهانة للإنسانية ولا بد من حماية دولية للسكان في غزة، ووقف الإبادة في القطاع.