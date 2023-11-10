سقوط روما وليفربول في مباريات الدوري الأوروبي .. تعرف على النتائج

في مباريات الدوري الأوروبي أمس الخميس الموافق التاسع من نوفمبر، جرت 16 مباراة ضمن جولة الرابعة من دور المجموعات لهذا الموسم.

هزيمة روما أمام سلافيا براج

من بين هذه المواجهات، فاز فريق سلافيا براج على نظيره روما بهدفين نظيفين سجّلهما جوريكا وماسوبوست، مما رفع رصيدهم للنقطة 9 في صدارة مجموعتهم. أما روما، فتجمد رصيدها عند النقطة 9 في المركز الثاني.

خسارة مفاجئة لليفربول

وفي مباراة أخرى، فاز فريق تولوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين. سجل أهداف تولوز أرون دونوم وتهيجس دالينجا وفرانك ماجري، بينما سجل دييجو جوتا وكريستيان كاسيريس لصالح ليفربول.

بهذا الانتصار، صعد فريق تولوز إلى النقطة 7 في المركز الثاني في مجموعتهم، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 9 في الصدارة.

ويست هام يتفوق علي أولمبياكوس



و تصدّر ويست هام يونايتد الإنجليزي مجموعته الأولى بفوز صعب 1/صفر على ضيفه أولمبياكوس اليوناني. هذا الفوز ساهم في رفع رصيد ويست هام إلى 9 نقاط، حيث يحتل الصدارة بفارق الأهداف عن فرايبورغ الألماني، الذي يمتلك نفس الرصيد.

مارسيليا يتصدر الترتيب بعد الفوزي علي آيك اليوناني

في المجموعة الثانية، ارتقى أولمبيك مارسيليا الفرنسي لصدارة الترتيب بعد فوزه 2/صفر على آيك أثينا اليوناني. هذا الفوز قدّمه مارسيليا بتسجيل هدفين، الأول كان من توقيع الكونغولي الديمقراطي شانسيل مبيمبا في الدقيقة 25، بينما أضاف الهدف الثاني السنغالي إسماعيلا سار في الوقت بدل الضائع للمباراة.

برايتون يهزم أياكس

برايتون الإنجليزي حقق أيضًا فوزًا مهمًا على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 2/صفر.

ريال بتيس يفوز بنتيجة كبيرة علي ليماسول القبرصي



وقاد ريال بيتيس الإسباني نفسه إلى الصدارة بعد فوزه الكبير بنتيجة 4/1 على آريس ليماسول القبرصي في المجموعة الثالثة. هذا الفوز جعل رصيد بيتيس يبلغ تسع نقاط، بفارق نقطتين عن منافسه الأقرب رينجرز الأسكتلندي الذي يحتل المركز الثاني. بالمقابل، توقف رصيد سبارتا براغ التشيكي عند 4 نقاط، وتراجع آريس ليماسول للمركز الأخير بثلاث نقاط.

أتالانتا الإيطالي يتغلب علي شتورم النمساوي

تمكن أتالانتا الإيطالي من التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بعد فوزه الصعب 1/صفر على شتورم جراتس النمساوي في المجموعة الرابعة. مع هذا الانتصار، حافظ أتالانتا على صدارته برصيد 10 نقاط، متفوقاً بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه سبورتنغ لشبونة.

في الوقت نفسه، احتل شتورم جراتس المركز الثالث بأربع نقاط، وجاء راكوف في المركز الأخير بنقطة واحدة.