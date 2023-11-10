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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليورو بـ 33.08 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية الجمعة

يرصد موقع "صدى البلد"خلال السطور حركة بيع وشراء العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، بنكي مصر والأهلي.
  

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

 

استقر سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.  

بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 32.84 جنيه للشراء و 33.08 جنيه للبيع.

 سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة ليسجل 37.67 جنيه للشراء 37.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 34.10 جنيه للشراء 34.32 جنيه للبيع. 

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة 

 وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.84 جنيه للشراء و 33.05 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 37.68 جنيه للشراء و 37.97 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 34.12 جنيه للشراء 34.32 جنيه للبيع.

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 أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و 30.95 جنيه. 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 32.94 جنيه للشراء و 33.09 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة 37.79 جنيه للشراء و 37.96 جنيه للبيع.   

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 34.22 جنيه للشراء و 34.39 جنيه للبيع.

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