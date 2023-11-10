عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للشهر الـ 8 على التوالي .. استقرار أسعار الدولار في البنوك

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار حالة ثبات للشهر الثامن على التوالي في البنوك العاملة بمصر دون أي ارتفاعات.

وخلال السطور التالية ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنوك(الأهلي المتحد، التجارى الدولى CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش إس بى سى HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك  (الأهلى، مصر) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الجمعة مسجلا 30.95جنيه للشراء.

txt

روسيا تسخر من أزمة أمريكا بسبب طباعة الدولار

txt

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023

35 مليار دولار الاحتياطي لمصر

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بنهاية أكتوبر الماضي؛ بمقدار 131 مليون دولار مقارنة بما كان عليه قبل سبتمبر السابق له.

وأعلن  البنك المركزي تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي لـ 35.101 مليار دولار بعد أن كان34.97 مليارا في سبتمبر السابق له.

وارتفع الاحتياطي النقدي في شهرين اثنين بمقدار 136 مليون دولار .
وكشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر لحاجز الـ 7 شهور لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطي المعدلات العالمية.

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من الاحتياطيات الذهبية عوائد قناة السويس والصادرات السلعية و الإيرادات السياحية والاحتياطيات من النقود والعملات الأجنبية والعربية المختلفة.

الدولار سعر الدولار البنك المركزي الجنيه المصري اليوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بعد قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة

ليس أجنبيا.. ناقد رياضي يكشف عن مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة.. وماذا يحدث للطقس غدا السبت

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

ترشيحاتنا

6 لقاءات على مائدة بورصة لندن السياحية توقف تزييف الحقائق عن مصر

UNI T الرياضية أحدث سيارة تقدمها شانجان في مصر.. اعرف سعرها

حقيقة أم إشاعة.. هل سيعرض تطبيق واتساب WhatsApp الإعلانات؟

حق الأخوة.. أستاذ جامعي يعرض دعم الطلاب الفلسطينيين بالجامعات نفسيا وماديا

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع المساجد.. مكتوبة بالنص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الحبوب على الإفطار سر رشاقة أميرة ويلز

بقرار حكومي لنابغة دمياط.. تفاصيل منحة بإلحاق طالب ابتدائي بكلية العلوم

شكلها متغير .. شاهد بطلة مسلسل الحاج متولي بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

بشرى لمن يعانون مشاكل الإبصار .. إنجاز طبي لزراعة عين كاملة

فيديو

هالة صدقي تكشف عن رأيها في موقف بيومي فؤاد وموقف غريب للزعيم.. فيديوجراف

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ