للشهر الـ 8 على التوالي .. استقرار أسعار الدولار في البنوك

شهدت أسعار الدولار حالة ثبات للشهر الثامن على التوالي في البنوك العاملة بمصر دون أي ارتفاعات.

وخلال السطور التالية ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنوك(الأهلي المتحد، التجارى الدولى CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش إس بى سى HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك (الأهلى، مصر) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الجمعة مسجلا 30.95جنيه للشراء.

35 مليار دولار الاحتياطي لمصر

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بنهاية أكتوبر الماضي؛ بمقدار 131 مليون دولار مقارنة بما كان عليه قبل سبتمبر السابق له.

وأعلن البنك المركزي تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي لـ 35.101 مليار دولار بعد أن كان34.97 مليارا في سبتمبر السابق له.

وارتفع الاحتياطي النقدي في شهرين اثنين بمقدار 136 مليون دولار .

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر لحاجز الـ 7 شهور لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطي المعدلات العالمية.

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من الاحتياطيات الذهبية عوائد قناة السويس والصادرات السلعية و الإيرادات السياحية والاحتياطيات من النقود والعملات الأجنبية والعربية المختلفة.