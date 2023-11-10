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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا جنوده منذ بدء العملية العسكرية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن جنديا قتل خلال مواجهات ضد حماس في شمال قطاع غزة أمس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن جندي الاحتلال يدعى الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاما، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 52 التابعة للواء المدرع 401، من المجتمع الشمالي من الجنجار.

وبذلك ترفع وفاته حصيلة الجنود القتلى منذ بدء  العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 36 جنديا.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، يوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه وقت محدود لتنفيذ عملياته في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يخطط فقط لفترات توقف تكتيكية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنها محدودة في الزمان والمكان.

جاءت تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على ادعاء المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن إسرائيل ستشارك يوميًا في هدنة إنسانية لمدة أربع ساعات في جميع أنحاء شمال غزة

وفي سياق اخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة أو احتلالها، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يحرز تقدمًا "استثنائيًا" في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نحن لا نسعى لحكم غزة. نحن لا نسعى لاحتلالها، ولكن نسعى أن نمنحها ولنا مستقبلاً أفضل"، على حد قوله.

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