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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع المساجد.. مكتوبة بالنص

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع مساجد الجمهورية،  بعنوان “ الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها”.

موضوع خطبة الجمعة

ووجهت وزارة الأوقاف جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ومدتها الزمنية.  

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص موضوع الخطبة لمن يريد الاسترشاد بها من الأئمة، وجاءت كالتالي:

موضوع خطبة الجمعة اليوم
موضوع خطبة الجمعة اليوم
موضوع خطبة الجمعة اليوم

 

كما تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (البحر الأحمر – الفيوم)، اليوم الجمعة، وتضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها ".

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. 

موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة مساجد الأوقاف

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موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع المساجد.. مكتوبة بالنص


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