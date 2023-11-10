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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بعت طلبات صداقة على فيسبوك وعايز تلغيها.. أسهل طريقة

الغاء طلبات الصداقة
الغاء طلبات الصداقة على فيسبوك

أحياناً ما تسبب إرسال طلبات الصداقة على فيسبوك بالخطأ مواقف محرجة، وكذلك فى حالة تم تعليق قبول طلب الصداقة لفترة طويلة وأردت أن تقوم بالإلغاء، وهنا تكمن أهمية هذا الطريقة التى ستمكنك من إلغاء أى طلب صداقة مرسل منك.

وبحسب منصة “فيسبوك” بإتباع هذه الخطوات سيمكنك الغاء كل طلبات الصداقة التى قمت بإرسالها منذ اللحظة الأولى لإنشاء حسابك حتى الآن، سواء كانت معلقة أو نسيت أن تلغيها.

طريقة الغاء طلبات الصداقة

عند الضغط على هذا الرابط، يظهر لك فيسبوك عبر المتصفح طلبات الصداقة التي أرسلتها من وقت فتح حسابك علي فيسبوك حتى أخر لحظة.

وبالضغط على خيار  “cancel” سيتم كل طلبات الصداقة التى لاتريدها أو نسيتها منذ وقت طويل.

فيسبوك طلبات الصداقة Facebook تواصل اجتماعي الغاء كل طلبات الصداقة

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