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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الديوان الأميري القطري: الشيخ تميم يغادر الدوحة في طريقه إلى مصر

أمير قطر
أمير قطر

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الجمعة، أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،  غادر أرض الوطن متوجها إلى مدينة القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.


ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، يرافق أمير قطر خلال الزيارة  الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.


وتأتي زيارة أمير قطر في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة، كما تعمل قطر على محاولة التوسط في وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.


وفي سياق اخر، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أخبر نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن توسع الحرب بين إسرائيل وحماس "لا مفر منه".


 نقل تلفزيون الصحافة الإيراني عن أمير عبد اللهيان قوله في مكالمة هاتفية مع نظيره القطري، إنه: "نظرا لتوسيع حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه".

 

وتهدد إيران ووكلاؤها في لبنان واليمن وسوريا والعراق بصراع إقليمي منذ بداية الحرب التي أثارها هجوم حماس الواسع في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل حوالي 1400 شخص، وشهد احتجاز حوالي 240 شخصا كرهائن في غزة.
وأرسلت الولايات المتحدة مجموعتين من حاملات الطائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية إلى المنطقة في محاولة لردع طهران.

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