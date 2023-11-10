نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 60 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 4 وحتى 10 نوفمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت ٤ نوفمبر*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة شهد في أسبوعه الثالث عشر بالخطة التدريبية الجديدة لعام 2023/2024 والذي انطلق يوم الأحد الموافق 5/11/2023، تنظيم 5 دورات تدريبية وهي: دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ودورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم بإستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى تنفيذ دورة قانون المحال العامة، فيما تستمر دورة اعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من تلك الدورات 164 متدربًا من جميع المحافظات.

وقام اللواء هشام آمنة، بزيارة الي محافظة الدقهلية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة ، وتضمنت الزيارة عدة فعاليات منها :-

• شهد توقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالدقهلية .

• افتتاح وتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الدقهلية من داخل الديوان العام للمحافظة.

• شهد اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف علي مدي استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها .

• تفقد معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة ومنفذ مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

• افتتح ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره ، وتفقد الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشاية الجديدة علي النيل بإجمالي طول 1,250 متر و بعرض يصل الي 14 متر ويضم طريق سيارات بعرض 6 متر وممشي سياحي ترفيهي علي النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية .

• افتتح معرض الدقهلية الثاني لمبادرة "أيادي مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية بحديقة شجرة الدر بالمنصورة.

*الإثنين ٦ نوفمبر*

تلقي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول الجهود التي بذلتها المحافظات في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلي أن المحافظات بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتى التموين والداخلية والمجتمع المدني مستمرون في التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطي جغرافياً جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلى احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجاً ، مشيراً إلى أنه تم إقامة عدد 7065 شادر ومعرض ومنافذ ثابتة ومتحركة علي أرض المحافظات خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتي 5 نوفمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وعلى جانب آخر ... تلقى اللواء هشام آمنة ، تقريراً أيضًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، مؤكدًا أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية ومديريات الأمن خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري في إزالة 457 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة 190 ألف متر مربع كما تم إزالة 4583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 239 فدان.

وشارك وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لاستعراض موقف ومتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء / عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء/ ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة المبادرة بشكل دوري، عبر عقد اجتماعات مع المختصين؛ لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة.

*الثلاثاء ٧ نوفمبر*

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قطاعي التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء ، والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بالقيام بحملات تفتيشية للمحافظات لمتابعة ماتم زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، والتأكد من إتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها اقتصادياً والمتابعة المستمرة لها و الحفاظ عليها ورعايتها ، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، مكلفا فرق العمل بإعداد تقرير تفصيلي بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلة الأولى للمبادرة ، والتأكد من التزام جهات الولاية بزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق .

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك لعرض خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة ، كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2023 – 2024، ومن أهم الانجازات التي قام وزير التنمية المحلية بعرضها أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هي :-

• إنجازات لجنة متابعة أعمال لجنة الإدارة المحلية بالوزارة وذلك فى إطار العمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية.

• الجهود التي حققها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية منذ تولية المسئولية وحتى الآن.

• جهود الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات، وجهود مركز التدريب بسقارة خلال العام المالى الماضى 2022 – 2023.

• آخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب .

• جهود الوزارة لمتابعة منظومة تشغيل وتقييم أداء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات.

• استعرض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

• عرض على لجنة الإدارة المحلية بالنواب جهود التنمية المتكاملة لشمال سيناء.

• خطة عمل الوزارة لتطوير ورصف الطرق المحلية والمجازر الحكومية ورفع تراكمات القمامة بالمحافظات.

• خطة الوزارة لتطوير المواقف والأسواق وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وإنشاء مراكز السلام العامة والطوارئ بالمحافظات.

*الأربعاء ٨ نوفمبر*

تلقى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة "سند الخير"، مشيرًا الي ان المبادرة تشهد إقبالاً من المواطنين على شراء السلع المقدمة حيث حققت حجم مبيعات يصل إلى 386,7 مليون جنيه منذ انطلاقها في 31 مارس 2022،وحتى الأسبوع الـ79، لافتًا إلى تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة لتصل حجم المبيعات في أسبوعها الـ79 بمعدل مبيعات وصل إلى 4,2 مليون جنيه.

*الخميس ٩ نوفمبر*

اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس الموافق 9/11/2023 فعاليات الأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤والذي تضمن تنفيذ ٣ دورات تدريبية، اجتازها ٨٦ متدربا ، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات .

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وفد بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جمبرت المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي وكاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور شريف حمدي مسئول أول العمليات بالبنك الدولي لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية، وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وانفرت زكريا مدير إدارة البنك الدولي بوزارة التعاون الدولي وعدد من ممثلي البنك الدولي والمكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطط العمل خلال عام 2024.

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