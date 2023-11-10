الاحتلال يطالب مستوطني "افيفيم" و "دوفيف" بالبقاء في الملاجئ

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الجمعة، أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من المستوطنين في "افيفيم" و "دوفيف" البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.



ومن ناحية أخرى، قصفت الطائرات الاحتلال الإسرائيلية محيط مستشفى القدس بغزة.

وصرح الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع قصف عنيف في منطقة تل الهوى حيث يقع مستشفى القدس الذي تتواجد فيه طواقمها والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح.

واستهدف الاحتلال فجر اليوم مستشفى الشفاء ومحيط مستشفى القدس والإندونيسي والعودة و الرنتيسي و النصر في غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن طائرات الاحتلال قصفت سيارة في ساحة مجمع الشفاء الطبي ما أدى لاشتعال النيران بها ووقوع إصابات.

وذكر صحفيون أن السيارة تقع بالقرب من خيمة الصحفيين في ساحة مجمع الشفاء الطبي ولم تقع إصابات بصفوفهم.

وذكر أن طائرات الاحتلال قصفت قبيل منتصف الليل مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ما تسبب بحدوث حريق داخل المستشفى.