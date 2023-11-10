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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط القومي يختتم البرنامج التدريبي "مهارات القيادة التشاركية " للعاملين بمكتبة الإسكندرية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

اختتم معهد التخطيط القومي بمقر المكتبة برنامجاً تدريبياً حول" مهارات القيادة التشاركية " لـ34 متدرباً من العاملين بالمكتبة، والذي عقد خلال الفترة من 5 إلى9 نوفمبر الجاري؛ وذلك في إطار التعاون الفعال بين معهد ‏التخطيط القومي ومكتبة الإسكندرية لتقديم كافة الاستشارات العلمية والتدريبية للقائمين على مكتبة الإسكندرية، وتطوير برامج ‏ومبادرات مشتركة بين المؤسستين لدعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح أ.د أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن الاستثمار فى العنصر البشرى يأتي على رأس أولويات الدولة لأنه بات ركناً أساسياً لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.

وأضاف نائب رئيس المعهد أن البرنامج تضمن مناقشة مفهوم القيادة التشاركية، والتعرف على الفروق بين المدير والقائد، وإدراك نظريات وفنون ومداخل القيادة التشاركية، بالإضافة إلى النظريات المختلفة في الإدارة والقيادة، وعلاقتها بمفاهيم إدارة الجودة، فضلاً عن تطبيقات مداخل ومهارات جودة القيادة التشاركية. 

وأشار صلاح الدين إلى أن أهمية تطبيق مفهوم "القيادة التشاركية" يرجع إلى كونها تسهم في تحسين الروح المعنوية للأفراد، وتظهر اتجاهاً إيجابياً نحو استخدام المناهج والمداخل العلمية في القيادة، حيث ترتفع مساهمة الأفراد في الإنتاج عند شعورهم بالتقدير، كما أن القيادة التشاركية تخلق بيئة عمل تتسم بالثقة وتشجع الموظفين على تطوير مهاراتهم الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الموظفين ويعزز الابتكار.
 

التخطيط القومي الاستشارات العلمية التنمية المستدام أولويات الدولة تطبيقات

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