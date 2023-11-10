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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال في الصدارة.. ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

صدى البلد

تستمر اليوم الجمعة منافسات الجولة 13 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، حيث يحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 32 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

نتائج مباريات أمس الخميس في الدوري السعودي:

  • الرائد 2 - 1 الشباب
  • الخليج 3 - 1 الطائي
  • الرياض 1 - 1 الفتح
  • ضمك 2 - 2 الأهلي

وتشهد الجولة مواجهة قوية بين الاتحاد، الذي يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة، وأبها، الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة. وفي نفس اليوم، ستقام قمة مثيرة على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض بين الهلال والتعاون.

وإليكم جدول ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 32 نقطة

2- النصر 28 نقطة

3- الأهلي 26 نقطة

4- التعاون 25 نقطة

5- الفتح 24 نقطة

6- الاتحاد 21 نقطة

7- الاتفاق 21 نقطة

8- الوحدة 16 نقطة

9- ضمك 15 نقطة

10- الفيحاء 15 نقطة

11- الشباب 15 نقطة

12- الخليج 13 نقطة

13- أبها 13 نقطة

14- الرياض 12 نقطة

15- الطائي 11 نقطة

16- الرائد 9 نقاط

17- الأخدود 7 نقاط

18- الحزم 7 نقاط

استاد الملك فهد الدولي الأمير عبد الله الفيصل الهلال والتعاون الدوري السعودي ترتيب الدوري السعودي

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