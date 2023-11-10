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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تابع الفريق ويعرف شيكابالا.. مدرب إيطالي يقترب من تدريب الزمالك

صدى البلد

أكد أنتونيو فينكو، المتحدث الإعلامي لـ "والتر ماتزاري"، المدير الفني الإيطالي المرشح لتدريب الزمالك، حقيقة اقتراب المدرب من الانضمام إلى الفريق. 

وصرح فينكو بأن ماتزاري تابع مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر وأشاد بأداء الفريق وبعض اللاعبين. 

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية بقناة تن، أن المفاوضات لم تكن رسمية حتى الآن، لكن الزمالك يعبر عن رغبته في التعاقد مع ماتزاري.

 وأضاف أن المدرب الإيطالي يتطلع لتجربة جديدة في قارة إفريقيا، ويأمل في أن تتم المفاوضات في الأيام القادمة، مضيفا:" نعرف شيكابالا جيدا والعديد من اللاعبين الآخرين".

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