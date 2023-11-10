ادعولها بالرحمة.. نهال عنبر تعلن وفاة شخصية عزيزة من أقاربها

أعلنت الفنانة نهال عنبر -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن وفاة زوجة ابن عمتها المقرب لها، مطالبة المتابعين بالدعاء لها.

وكتبت نهال عنبر عبر منشورها بتطبيق انستجرام: «انتقلت الى رحمه الله انجرد زوجه محمود ابن عمتي ادعولها ربنا يرحمها برحمته الواسعه ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته».

وعلقت نهال عنبر: «وداعا الاخت الغاليه الصديقه الحنينه الكريمه أخلاقا ورقيا ربنا يصبرك يا محمود ويصبرنا علي فراقها ربنا يرحمها برحمته الواسعه ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ونطلب منكم الدعاء لها».

نهال عنبر

وكانت الفنانة نهال عنبر قد أكدت على أهمية الاهتمام بالنشئ، معقبة:"مهم أوي نبروزه وناخد بالنا منه"، لافتة إلى أهمية تعليم المهارات للأشخاص منذ صغرهم حتى يتمكنوا منها.



وأضافت “عنبر” خلال لقائها على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطنـي والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه يجب إدراج حصة في المدارس تكون مخصصة فقط للقراءة، مؤكدة أهمية التوعية الغير مباشرة عن عمل محادثات جماعية تناقش الموضوعات المختلفة.

وتابعت الفنانة نهال عنبر أنه يجب تحصين الأطفال حتى لا يتم استقطابهم بسهولة، مضيفة أنه يجب دعم مراكز الشباب لإخراج طاقة الشباب في شئ مفيد.

أكدت الفنانة نهال عنبر أهمية دور الأسرة والمجتمع والمدارس ومراكز الشباب والمراكز الثقافية فى المحافظات والقرى، فى تنمية وعي الأطفال بالثقافة والهوية الوطنية حتى لا يكونوا عرضة للمعلومات الخاطرة والمغلوطة التي تتنتشر عبر الوسائل المختلفة.

وشددت نهال عنبر، خلال كلمتها بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، على أهمية إطلاق المسابقات وبرامج ثقافية للأطفال، وإقامة رحلات ثقافية.

كما شددت على أهمية أن تكون التوعية بتلك البرامج الثقافية بطرق غير مباشرة لأن الطرق المباشرة أحيانا لا تحقق المرجو منها.

وطالبت بتوفير كامل الدعم للمراكز الثقافية فى القرى والنجوع، باعتبارها مكان اللبنة الأولى لتنشئة الأطفال والشباب.