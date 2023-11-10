حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن مفاجأة مدوية بشأن موقف النادي الأهلي حول ضم أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة، في ضوء اقتراب رحيله عن صفوف نادي الزمالك، وانتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

موقف الأهلي من التعاقد مع أحمد فتوح

وكانت قد نشبت أزمة بين كلا من أحمد فتوح ونادي الزمالك، بعد خروج اللاعب بدون إذن من معسكر مباراة نادي زد، وتقرر تحويل اللاعب للتحقيق وعرضه للبيع، مما قلل من فرص إمكانية استمراره في صفوف نادي الزمالك، مما جعل البعض يربط إمكانية انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة على غرار إمام عاشور، ومحمود عبد المنعم كهربا.

وقال "صادق"، خلال برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، إن الاتجاه داخل صفوف النادي الأهلي هو عدم التعاقد مع أحمد فتوح بسبب العلاقة الطيبة بين كلا من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ومجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وهذا هو الكلام المعلن حتى الآن.

وتابع إسلام صادق، أن المعروف أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيارة من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك، من أجل تهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك بانتخابه من قبل الجمعية العمومية، وهو ما قام به مجلس إدارة سيراميكا كيلوباترا، وتواجد في نادي الزمالك أمس وفدا لتهنئة مجلس حسين لبيب بفوزه بالانتخابات داخل الفارس الأبيض.

وأوضح، أن العلاقة في الفترة الأخيرة بين حسين لبيب رئيس الزمالك والمسؤولين داخل النادي الأهلي أصبحت مميزة للغاية، "طب هل ممكن أحمد فتوح يدخل في غرامة كهربا؟ لا المسؤولين في نادي الزمالك أبعدوا فكرة غرامة كهربا إلى ما بعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب لنادي الزمالك".