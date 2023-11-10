تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن مفاجأة مدوية بشأن أزمة أحمد فتوح مع نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، قائلا إن روي فيتوريا المدير الفني لصفوف منتخب مصر تلقى اتصالا من مسئول سابق بارز داخل صفوف نادي الزمالك له علاقة بالمجلس الحالي، أكد من خلاله أن أزمة أحمد فتوح بصدد حلها خلال الفترة المقبلة.

تطورات في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

وكان نادي الزمالك قد اتخذ قرارًا بتحويل كلا من أحمد فتوح ومصطفى الزنارين ومحمد صبحي للتحقيق، وعرضهم للبيع بعد ما بدر منهم في معسكر الفريق قبل مباراة نادي زد، في واحد من المواقف التي كانت هي حديث الساعة طيلة الفترة الماضية، وسط غضب كبير من جماهير الفارس الأبيض.

وأضاف "صادق"، خلال تصريحات تلفزيونية مع برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، أن هناك اتجاه خلال الفترة المقبلة لإصدار بيان اعتذار من أحمد فتوح لمجلس الزمالك وجماهير الفارس الأبيض عما بدر منه ليلة مباراة زد والتي هُزم فيها خلال الفترة المقبلة.

وكان أحمد فتوح قد قام بإلغاء متابعته لحساب نادي الزمالك وحساب محمود عبد الرازق شيكابالا على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" في إشارة اعتبرها البعض طيلة الفترة الماضية على أن علاقة اللاعب بنادي الزمالك قد انتهت، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.