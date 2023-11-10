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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبأ سار لجماهير الزمالك بخصوص محمود الونش

محمود الونش
محمود الونش

اقترب "محمود حمدي الونش" مدافع الزمالك من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، بعد وصول عملية التأهيل التي يخوضها في الفترة الحالية إلى المراحل النهائية.

نشر محمود حمدى "الونش"،صورة عبر صفحته عبر  "ستورى إنستجرام"  ألمح فيها لقرب انتهاء عملية التأهيل من الرباط الصليبى خاصة أنها مصحوبة "ببطاريتان" مشحونتان بنسبة 100 %"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.

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