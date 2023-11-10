طائرات مسيرة.. بيان عاجل من حزب الله بشأن الحرب مع إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني استهدافه عدد من المواقع التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال حزب الله في بيان له : دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، نفذت المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 10-11-2023 هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيرات هجومية.

وأضاف البيان : فاستهدفت الاولى ثكنة يفتاح قديش ( قرية ‏قدس اللبنانية المحتلة ) فيما استهدفت الطائرتان الاخريان تجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) وحققوا فيهما إصابات مؤكدة.