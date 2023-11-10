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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب 9 لاعبين عن مباراة الأهلي القادمة| اعرف الحكاية

صدى البلد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق الجونة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمنافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب "خالد بشارة" في الغردقة.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عن قائمة المارد الأحمر التي تخوض مباراة الجونة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستشهد غياب كلا من “علي معلول، وكريم نيدفيد"، واستمرار غياب ”عمرو السولية" عن المباريات، بالإضافة إلى استبعاد “أكرم توفيق” من القائمة.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، كريم فؤاد، خالد عبد الفتاح، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، رامي ربيعة.

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

وتشهد القائمة غياب كلا من: أكرم توفيق، رضا سليم، صلاح محسن، علي معلول، محمد الضاوي كريستو، محمود كهربا، عمرو السولية، محمود متولي، حمزة علاء.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري الممتاز ستكون غدا السبت، 11 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري

وصل النادي الأهلي إلى النقطة رقم 12؛ ليحتل المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، جمعها من 4 مباريات خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي.

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