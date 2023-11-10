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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقابل 40 مليون أسترليني.. ليفربول يستعد لشراء هذا اللاعب

آرتشي جراي
آرتشي جراي

بينما تتجه أنظار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى لاعب خط الوسط المتميز، يستعد نادي ليفربول لتقديم عرض صيفي للاعب خط وسط ليدز آرتشي جراي في خطوة قد تكلفهم أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

 

برز آرتشي جراي - 17 عاما-  كواحد من نجوم البطولة هذا الموسم، حيث لعب في جميع مباريات ليدز باستثناء مباراة واحدة منذ ظهوره الاحترافي لأول مرة.

 

ليفربول يستعد لشراء  آرتشي جراي

 

تمت مقارنة جراي بلاعب ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد نظرا لروحه الرياضية وقدرته على اللعب في خط الوسط وفي مركز الظهير الأيمن.

 

تم اختيار المراهق على مقاعد بدلاء ليدز في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد آرسنال عندما كان عمره 16 عاما فقط قبل عامين، وكان بديلا منتظما تحت قيادة مارسيلو بيلسا وخابي جراسيا، لكنه لم يشارك لأول مرة تحت قيادة دانييل فارك الذي تولى تدريب هذا الموسم. 

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خيارات ليدز لبيع  آرتشي جراي

 

سيكون ليدز مترددا في بيع اللاعب الذي انضم إلى أكاديميتهم في سن التاسعة، وهو ابن شقيق أيقونة النادي إدي جراي، ولكن مع اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الأخرى بما في ذلك كريستال بالاس وإيفرتون أيضا، فقد يكون لديهم القليل من الخيارات.

 آرتشي جراي

وتبلغ قيمة جراي ما بين 40 مليون جنيه إسترليني و50 مليون جنيه إسترليني من قبل ليدز، ومع انتهاء عقده الحالي في عام 2025، قد يضطر النادي إلى جني الأموال في الصيف المقبل.

 

لعب آندي والد جراي أيضا مع ليدز قبل أن ينتقل إلى نوتنجهام فورست ويتمتع بمسيرة مهنية ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت أيضا فوزه بمباراتين دوليتين مع اسكتلندا.

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