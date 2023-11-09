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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها ليفربول.. مواجهات هامة ضمن الدوري الأوروبي|تعرف على مباريات الخميس والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشهد، اليوم الخميس، إقامة عدة مباريات هامة وقوية،  سواء عل مستوى بطولة الدوري الأوروبي، أو الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، ونستعرض خلال هذا التقرير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة. 

 

الدوري الأوربي: 

 

أياكس أمستردام X برايتون ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports   

 

سيرفيت X شيريف تيراسبول ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports   

 

سلافيا براغ X روما ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports   

 

لاسك لينز X سانت جيلوازاـ 19:45 مساء ـ beIN Sports   

 

تولوز X ليفربول ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports   

 

كارباغ اغدام X باير ليفركوزن ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports   

 

رين X باناثينايكوس ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports   

 

فرايبورج X باتشكا توبولا ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

 

وست هام يونايتد X أولمبياكوس ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

 

ريال بيتيس X أريس ليماسول ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

 

جلاسكو رينجرز X سبارتا براغ ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

 

أتلانتا - إيطاليا X شتورم غراتس ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

 

سبورتينج لشبونة X راكوف ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

 

آيك أثينا X مارسيليا ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

 

هاكن X مولده ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports 

 

الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" 

 

الخليج X الطائي - 17:00 - SSC sports

 

الرائد X الشباب - 17:00 - SSC sports

 

الرياض X الفتح - 20:00 - SSC sports

 

ضمك X الأهلي - 20:00 - SSC sports

 

 

 

 

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