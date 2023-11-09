أبرزها ليفربول.. مواجهات هامة ضمن الدوري الأوروبي|تعرف على مباريات الخميس والقنوات الناقلة

يشهد، اليوم الخميس، إقامة عدة مباريات هامة وقوية، سواء عل مستوى بطولة الدوري الأوروبي، أو الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، ونستعرض خلال هذا التقرير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة.
الدوري الأوربي:
أياكس أمستردام X برايتون ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports
سيرفيت X شيريف تيراسبول ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports
سلافيا براغ X روما ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports
لاسك لينز X سانت جيلوازاـ 19:45 مساء ـ beIN Sports
تولوز X ليفربول ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports
كارباغ اغدام X باير ليفركوزن ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports
رين X باناثينايكوس ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports
فرايبورج X باتشكا توبولا ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports
وست هام يونايتد X أولمبياكوس ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports
ريال بيتيس X أريس ليماسول ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports
جلاسكو رينجرز X سبارتا براغ ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports
أتلانتا - إيطاليا X شتورم غراتس ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports
سبورتينج لشبونة X راكوف ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports
آيك أثينا X مارسيليا ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports
هاكن X مولده ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports
الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"
الخليج X الطائي - 17:00 - SSC sports
الرائد X الشباب - 17:00 - SSC sports
الرياض X الفتح - 20:00 - SSC sports
ضمك X الأهلي - 20:00 - SSC sports