أبرزها ليفربول.. مواجهات هامة ضمن الدوري الأوروبي|تعرف على مباريات الخميس والقنوات الناقلة

يشهد، اليوم الخميس، إقامة عدة مباريات هامة وقوية، سواء عل مستوى بطولة الدوري الأوروبي، أو الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، ونستعرض خلال هذا التقرير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة.

الدوري الأوربي:

أياكس أمستردام X برايتون ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports

سيرفيت X شيريف تيراسبول ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports

سلافيا براغ X روما ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports

لاسك لينز X سانت جيلوازاـ 19:45 مساء ـ beIN Sports

تولوز X ليفربول ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports

كارباغ اغدام X باير ليفركوزن ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports

رين X باناثينايكوس ـ 19:45 مساء ـ beIN Sports

فرايبورج X باتشكا توبولا ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

وست هام يونايتد X أولمبياكوس ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

ريال بيتيس X أريس ليماسول ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

جلاسكو رينجرز X سبارتا براغ ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

أتلانتا - إيطاليا X شتورم غراتس ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

سبورتينج لشبونة X راكوف ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

آيك أثينا X مارسيليا ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

هاكن X مولده ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"

الخليج X الطائي - 17:00 - SSC sports

الرائد X الشباب - 17:00 - SSC sports

الرياض X الفتح - 20:00 - SSC sports

ضمك X الأهلي - 20:00 - SSC sports