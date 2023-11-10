صحة المنوفية: الكشف المجاني على 1392 مواطنا بقافلة طبية علاجية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية، في قرية طنوب، مركز تلا، والتي استمرت على مدار يومين.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة شيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة إيريني عطية مدير إدارة تلا الطبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات في القافلة الطبية؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

ومن جهتها، صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة (2 باطنة، 2 أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، رمد"، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية، وجهاز أشعة حديث، وصيدلية؛ لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وأوضحت أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1392 مواطنا من أهالي القرية، وإجراء الفحوصات المعملية لـ 155 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط حيث تم اكتشاف 100 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 18حالة وتم صرف العلاج اللازم لهم، فيما تم تحويل 6 حالات للمستشفيات التابعة للمديرية لإجراء عمليات جراحية، وعقد 10 ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم صحيا.