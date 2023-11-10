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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارتا التخطيط والعدل تطلقان 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين

صدى البلد

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة العدل، 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر"، اليوم الجمعة؛ لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، وذلك استكمالًا لتيسير الخدمات الحكومية على المواطن، وفي إطار التكليفات الرئاسية بهذا الشأن.

وأشارت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الدور المهم الذي تقوم به مراكز خدمات مصر التكنولوجية المتنقلة، لافتة إلى إتاحة عمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع، وبداية من اليوم ستعمل المراكز في أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا، وحتى الساعة التاسعة مساء، تيسيرا على المواطن في القيام بتعاملاته المختلفة.

وأوضحت السعيد أنها المرة الأولى التي تتاح فيها تقديم خدمات حكومية للمواطنين يوم الجمعة؛ تيسيرًا عليهم، وتقليلًا للوقت والجهد، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل؛ لتقديم كافة خدمات التوثيق من خلال مراكز خدمات مصر المتنقلة بشكل بسيط ومُيسر.

وقالت السعيد أنه تم نشر 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر"؛ للتوثيق، منتشرة في القاهرة الكبرى، على أن يزيد عدد تلك المراكز خلال الفترة القادمة؛ ليغطي كافة الأماكن بالقاهرة الكبرى، بهدف وصول الخدمة لأقرب مكان للمواطن. 

يشار إلى أن تلك المراكز تتواجد في نقاط التمركز التالية: (مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة – نطاق بولاق الدكرور).

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